Incidente mortale intorno alle 19.45 in via Casilina a Ferentino, morto un uomo di 71 anni di Anagni. Coinvolte quattro auto. Stando a una prima ricostruzione la vittima è uscita fuori strada invadendo l'altra corsia.

Inevitabile l'impatto con gli altri veicoli. Purtroppo per l'anagnino sono stati inutili i soccorsi. Sul posto il personale medico, gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco.

Lo scontro è avvenuto poco distante dall'altro sinistro in cui settimane fa ha perso la vita una bambina sempre di Anagni.