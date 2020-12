L'attesa è finita per le famiglie assegnatarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella zona Peep "Vigne Vecchie". Infatti, i nuclei che ne hanno diritto riceveranno le chiavi degli appartamenti nel corso di una cerimonia che si terrà nel complesso edilizio e finalmente potranno entrare in casa. Come aveva anticipato lo stesso sindaco Roberto Caligiore, la consegna avverrà prima di Natale. Dopo il sopralluogo che il primo cittadino, insieme ai consiglieri Mauro Staccone, delegato Ater, e Angelo Macciomei, delegato ai Lavori pubblici, ha effettuato lo scorso 1 dicembre, si procede verso la fatidica consegna degli appartamenti.

Mauro Staccone commenta con grande soddisfazione la notizia: «Come delegato Ater e membro di questa consiliatura sono molto soddisfatto per la conclusione di questo percorso. Ci sono stati problemi burocratici che hanno rallentato i lavori ma alla fine, anche confrontandoci con la Regione Lazio, siamo riusciti a completare tutto l'iter. Ma c'è grande soddisfazione anche per essere riusciti a mantenere la parola data.

Infatti abbiamo compiuto, con il sindaco Roberto Caligiore e tutta l'Amministrazione, grandi sforzi per cercare di assegnare gli alloggi prima di Natale e così sarà.

Speriamo che queste famiglie potranno passare la festa più serene, consapevoli di avere la certezza di un alloggio a propria disposizione. Mercoledì prossimo - conclude Staccone - effettueremo la cerimonia di consegna delle chiavi alla presenza della autorità.

A partire dal 23 dicembre, quindi, le famiglie potranno entrare e procedere con l'allaccio dei servizi. Il progetto è assolutamente all'avanguardia per la cura dei dettagli e l'attenzione ai consumi, ha contribuito anche l'archistar Guendalina Salimei, eccellenza nel settore.

Ora, però, la speranza è quella di riuscire ad ottenere nuovi finanziamenti per venire incontro alle esigenze abitative dei cittadini. Le richieste sono state molte ed il momento non è semplice per nessuno». Dunque l'annosa vicenda, dopo un percorso tortuoso e complicato, arriva a compimento, regalando a diverse famiglie un Natale tutto sommato più tranquillo in un anno drammatico.