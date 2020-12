Il progetto "sicurezza" sarà presto realtà. Il lavoro di squadra è stato premiato e l'obiettivo, per cui Comune, polizia locale e comunità scolastica, hanno collaborato, è stato centrato. Le cinquanta telecamere che verranno installate nei punti più sensibili del territorio, saranno sicuramente un elemento deterrente della criminalità. Un aiuto prezioso per le foze dell'ordine. «L'enorme estensione del nostro Comune, rende difficile un controllo assiduo da parte delle forze dell'ordine ha sottolineato la consigliera Alessandra Cretaro, con delega all'informatizzazione P.A. soprattutto per quanto riguarda i plessi scolastici presenti nelle varie frazioni del territorio verolano e alcune aree degradate del territorio. Con la realizzazione del progetto si attiverà un sistema di videosorveglianza che avrà diversi obiettivi.

Per primo contrastare i fenomeni di microcriminalità. Ma rappresenta anche un sostegno fondamentale per le forze dell'ordine al fine di individuare i fatti criminosi e giungere all'indi viduazione degli autori, potranno infatti controllare da remoto i 50 apparati di videosorveglianza dislocati nei pressi delle scuole e nell'area dell'Olivella. La Regione Lazio ha stilato una graduatoria dandoci un ottimo punteggio, 55».

Indispensabili sono state le competenze e l'impegno del comandante della polizia locale Massimo Belli che ha guidato il tutto. «Reputo opportuno indicare come la videosorveglianza sia, dal punto di vista probatorio, nel processo penale, uno strumento essenziale per cristallizzare l'evento penalmente rilevante ha evidenziato Belli Peraltro anche le altre forze di polizia chiedono di avvalersi dell'ausilio delleriprese delle telecamere ed in questa ottica sono un vero deterrente della criminalità. Inoltre servono,quelle previste sul progetto approvato dalla regione Lazio, ad implementare quelle già esistenti. Sulla allocazione abbiamo tenuto conto dei problemi legati alla tutela del decoro urbano, dei punti di aggregazione come scuole, piazze o vie particolarmente frequentate, e analizzato anche i suggerimenti dei cittadini».