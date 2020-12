Il tasso di contagiosità è a 1,04 in provincia di Frosinone. In perfetta linea con quello del Lazio. Un valore, Rt, che va monitorato. L'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha comunicato i dati delle varie province: 1,65 a Latina, 1,04 a Frosinone, 1,03 a Rieti, 0,53 a Viterbo. Nella città di Roma è a 0,98. Mentre migliora di 3 punti il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di 2 punti il tasso di occupazione dei posti letto di malattie infettive. L'Unità di crisi rileva: «In miglioramento la conclusione delle indagini epidemiologiche per ricerca contatti stretti al 93%. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti resta invariata».

I nervi saldi del manager

Pierpaola D'Alessandro, direttore generale della Asl di Frosinone, spiega: «Dai dati si può vedere chiaramente come la provincia di Frosinone sia in controtendenza. Rispetto a fine novembre l'indice Rt regionale è salito, ma l'indice di Frosinone è sceso, passando da 1,35 a 1,04». Poi però aggiunge: «Ma attenzione. Eravamo scesi ben sotto l'1 e invece da quattro giorni c'è un moderato incremento che va monitorato. È importante tenere la guardia altissima nei prossimi giorni. Occorre la collaborazione di tutte le istituzioni, ognuno per la propria competenza. Chiediamo ai cittadini di ricordare che il virus è ovunque e chiunque potrebbe esserne portatore. Non è una "scortesia" stare distanziati adesso. Dunque, mascherina, distanziamento e aria nei locali. Ci abbracceremo dopo».

Il piano vaccinale

Tutto pronto anche in provincia di Frosinone. Inizierà il 27 dicembre. Nella prima tranche è prevista la vaccinazione di 4.400 persone operanti negli ospedali e nelle strutture provinciali della Asl. Parliamo di medici, infermieri, ausiliari, dipendenti. Ci saranno tre squadre di vaccinatori. E la profilassi verrà effettuata non soltanto presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, ma anche al Santa Scolastica di Cassino e al Santissima Trinità di Sora. La Asl conta di chiudere in sette giorni la somministrazione della prima dose. Ricordiamo che parliamo del vaccino della Pfizer e che servirà il "richiamo" dopo ventuno giorni. All'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone per questo primo periodo dovrebbero arrivare 14.000 dosi. Nella seconda tranche verranno inclusi i medici ospedalieri, quelli di base e quelli che lavorano nelle Rsa. Ma pure gli ospiti delle residenze sanitarie assistite. E i farmacisti. Dopo si penserà alle altre fasce di popolazione. Considerando pure che tutto il 2021 sarà dedicato al piano della profilassi. In terza battuta le persone in età avanzata, over 80. Alle quali si aggiungeranno le persone in età compresa tra 60 e 79 anni e quindi tutti coloro con almeno una comorbilità cronica.

La situazione

Ieri in provincia di Frosinone 105 nuovi positivi su 737 test molecolari effettuati. L'indice di positività è del 14,24%. Resta alto: 13,2% venerdì, 15,7% giovedì, 16,8% mercoledì. In Ciociaria anche 81 negativizzati (guariti). E soprattutto altri 3 decessi. Scendendo nel dettaglio, a Cassino 15 nuovi casi e 3 guariti, a Cervaro 6 positivi. Pure a Fiuggi 6 contagi e 4 negativizzati. Quindi 4 nuovi casi ad Amaseno. Aquino: 4 contagiati e 3 guariti. Roccasecca: 4 nuovi casi e 4 negativizzati. Ad Alatri 3 positivi e 7 guariti. Poi 3 contagiati a Paliano. Dicevamo dei decessi: un uomo di 83 anni residente a Sora, una donna di 66 anni di Alatri e una donna di 81 anni residente a San Pietro Infine. Oggi si conclude la quarantaduesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Finora 622 contagi in sei giorni, per una media di 103,66. Questo l'andamento completo: 55 contagi il quattordici dicembre, 83 il quindici, 122 il sedici, 157 il diciassette, 100 il diciotto, 105 il diciannove. A dicembre 2009 contagi in diciannove giorni: la media è di 105,73 ogni ventiquattro ore. A novembre 6.588 casi (media 219,6), ad ottobre 3.528 (media di 113,8). Continua a tenersi alta la curva dei decessi. Nei primi diciannove giorni di dicembre sono stati 64. Per una media di 3,36 al giorno. Negli ultimi sei giorni 26 morti positivi al Sars-Cov-2 (media di 4,33). A marzo i decessi erano stati 25, ad aprile 23, a maggio 2, a giugno 8. Poi zero morti sia a luglio che ad agosto, 1 a settembre e 9 ad ottobre. Quindi 100 a novembre. In ogni caso, negli ultimi tre mesi si sono registrati 173 dei 232 decessi dall'inizio della pandemia in Ciociaria. Il 74,5%. Una percentuale alta. In questa settimana ci sono stati pure 599 negativizzati, per una media di 99,83 al giorno. In sei giorni 4.539 tamponi. E 622 nuovi casi. Quindi tasso di positività al 13,7%.

In Italia e nel Lazio

Ieri in Italia 16.308 positivi al tampone per il Coronavirus. Le vittime sono state 553.

Venerdì i positivi erano stati 17.992, i morti 674.

In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono i seguenti: 1.938.083 contagiati, 68.447 vittime.

Nel Lazio su quasi 15.000 tamponi (932 in meno rispetto a venerdì) si sono registrati 1.410 casi positivi (-18). I decessi sono stati 41: rispetto all'altro ieri 33 in meno. L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ha detto: «Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è stabile al 9%. I casi a Roma città tornano sotto i 700 (631). Occorre mantenere il massimo rigore ed evitare gli assembramenti durante lo shopping». Ma alla vigilia della super zona rossa generalizzata in Italia, ieri assembramenti record in tutte le principali città italiane.