Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta: così oggi tutto San Giorgio a Liri partecipa al dolore per la scomparsa del giovane Alex Claudiu Lemeni, venuto a mancare domenica mattina a soli ventinove anni, a seguito di un malore che l'ha colpito nella sua abitazione.

«Tutti in paese ricordano Alex come un bravo ragazzo, generoso e sempre disponibile. La sua prematura scomparsa addolora tutta la nostra comunità. Oggi - ha annunciato il sindaco Francesco Lavalle - in occasione dei suoi funerali, si dispone il lutto cittadino, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sul Palazzo Comunale, la sospensione delle attività ludiche e ricreative e dei comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata.

Inoltre, si invitano tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune nel rispetto delle vigenti norme anti-contagio e ad osservare, alle ore 14.30, ora di inizio del funerale, un minuto di raccoglimento in memoria di Alex».