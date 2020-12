Continuano gli abbandoni di rifiuti ingombranti. In alcuni casi sono rifiuti lasciati in strada in maniera indiscriminata, in altri casi sono invece prenotazioni per ritiro da parte degli addetti al servizio di raccolta della differenziata. Lo spettacolo che cittadini e automobilisti si trovano di fronte quasi quotidianamente è davvero indecoroso.

Basterebbe, in alcuni casi, usufruire dei servizi messi a disposizione dall'isola ecologica che ormai da quasi un anno è aperta e funzionante in via Pescarola. «Vedere mobili rotti, televisioni, materassi ed elettrodomestici sui marciapiedi è davvero disdicevole - commenta un cittadino - capisco che in qualche modo questo tipo di rifiuti vada smaltito, ma anche un po' di attenzione non guasterebbe, e poi c'è sempre qualche furbetto di troppo»