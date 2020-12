Una positività fa sospendere l'attività didattica in presenza nei locali della scuola secondaria di primo grado "Giovanni da Catrocielo". La positività è stata rilevata con un test antigenico rapido eseguito il 12 dicembre, poi confermato il 14.

Per questo si è reso necessario prescrive al personale dipendente della scuola e agli alunni di tutte le classi giunti a contatto stretto con il docente l'isolamento domiciliare fino a lunedì. E di sottoporsi al tampone naso-faringeo e nel contempo si procederà con la sanificazione dell'ambiente scolastico.

Disposta, infatti, la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le classi della "Giovanni da Castrocielo" e nelle quattro classi della Primaria che sono ospitate nello stesso edificio, per tutto il tempo della durata dell'isolamento domiciliare dei contatti stretti con il docente positivo, per procedere alla sanificazione.