Allerta ladri a Sant'Elia, tam tam nella notte: torna la paura a Portella. Nella serata tra mercoledì e giovedì sono state notate persone sospette che, stando a quanto riferito dai residenti, avrebbero utilizzato una tecnica ben collaudata: citofonare prima di entrare in casa. Se nessuno risponde, il via libera è scontato.

Immediatamente sono state avvisate le forze dell'ordine: la priorità, in ogni caso.

Consentire alle forze di polizia un vantaggio significa bloccare la possibile incursione di bande esperte nelle abitazioni. Quella di provare a citofonare prima dei colpi non è l'unico escamotage utilizzato dai banditi: segni su portoni, pali e cancelli a indicare il "via libera", "casa occupata" o una zona non interessante per i raid, sono solo alcuni dei metodi utilizzati. L'importante è lanciare subito l'sos.