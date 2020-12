Novità in vista per il mercato settimanale di via della Sanità, quello per interdersi del venerdì che si svolge tradizionalmente a Chiappitto. L'amministrazione comunale, con la soddisfazione del consigliere delegato al commercio Selenia Abbate, dopo un confronto con le associazioni di categoria, ha stabilito le nuove date delle prossime due settimane. Il tutto perché il mercato settimanale ricade quest'anno nel giorno del 25 dicembre, giorno di Natale, e del primo dell'anno.

La comunicazione

«Per questo – afferma il consigliere Selenia Abbate – abbiamo deciso attraverso un sereno confronto l'anticipazione del mercato settimanale da tenersi in via Madonna della Sanità in occasione delle festività natalizie». «Infatti prosegue considerato che i giorni delle festività del 25 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 ricadono nella giornata di venerdì, abbiamo preso atto delle richieste, con le quali le rappresentanze degli operatori titolari dei banchi ci hanno proposto di anticipare il mercato settimanale alla giornata di martedì 22 dicembre 2020, previsto come da calendario al venerdì 25 dicembre 2020. E di anticipare allo stesso modo alla giornata di martedì 29 dicembre 2020 lo svolgimento del locale mercato settimanale previsto nella giornata di venerdì 1° gennaio 2021».

«Una decisione - conclude l'esponente di maggioranza – nata anche dal fatto di offrire da una parte comunque un servizio ai cittadini e allo stesso tempo garantire due importanti giornate lavorative ai commercianti che espongono le loro merci. In questo modo abbiamo soddisfatto entrambe le richieste». Quindi la prossima settimana il mercato si svolgerà di martedì 22 dicembre e quella successiva, l'ultima settimana dell'anno, nella mattinata del 29.