Oggi il bollettino del ministero della Sanità registra 18.236 nuovi casi di coronavirus (su 185.320 tamponi eseguiti) e 683 morti. Ieri i contagi sono stati 17.572 (con 199.489 tamponi), i morti 680. Nelle ultime 24 ore quindi il rapporto positivi-tamponi si attesta al 9,8 per cento.

Il totale dei decessi da inizio pandemia arriva a quota 67.220, mentre i casi totali a quasi due milioni (1.906.377). Calano di 71 unità i ricoverati in terapia intensiva (2.855 in totale). Cresce il numero dei guariti (+27.913 da ieri) che arriva a 1.203.814. In calo il totale dei ricoverati con sintomi che si attesta a quota 26.427 unità. A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (4.402), la Lombardia (2.730), l'Emilia Romagna (1.667), il Lazio (1.597) e la Puglia (1.073).