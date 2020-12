Sicurezza stradale assente a Sant'Angelo, troppe criticità in alcune zone. Interviene il consigliere Franco Evangelista, capogruppo della Lega in assise che scrive al sindaco: «Nell'ordinanza del 16 novembre 2020 redatta dal comandante della polizia locale di Cassino, il dottor Giuseppe Annunziata, si legge che "la sicurezza stradale rappresenta un obiettivo avente valore primario ed assoluto e può essere raggiunto soltanto mediante un consistente impegno tra azioni, pianificazioni e programmi atti a favorire lo sviluppo di un sistema traffico nell'ottica di una condivisione della responsabilità da parte di coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nel traffico stradale la cui condotta può determinare, più o meno, la "pericolosità" di una strada e che un'efficace strategia per il miglioramento della sicurezza stradale non può prescindere dalla adozione di provvedimenti specifici finalizzati alla tutela di tutti della strada in questo caso della strada regionale valle del Garigliano».

Evidenzia Evangelista: «Il tratto di strada regionale n.76 ricadente nel comune di Cassino, nella frazione di S.Angelo in Theodice, tra via Biffontaine e via Frionale, ha caratteristiche simili alla strada regionale valle del Garigliano, sia geometriche che dimensionali, che, unite alla velocità sostenuta che molti automobilisti mantengono percorrendo l'arteria, diventano un serio pericolo o comunque un evidente rischio per l'incolumità di tutti gli utenti della strada.

Sull'arteria - continua Evangelista - insistono numerose attività commerciali assiduamente frequentate e raggiunte anche da pedoni come la farmacia, il supermercato e la scuola elementare. Facendomi portavoce della volontà di tutta la popolosa frazione di Sant'Angelo sollecito l'amministrazione affinché il tratto di strada regionale tra via Biffontaine e via Frionale raggiunga i livelli di sicurezza stradale con interventi idonei al contenimento della velocità dei veicoli e di limitazione di situazioni potenzialmente pericolose che possano causare rischi per tutti gli utenti della strada.

Un'opera di prevenzione che può essere realizzata mediante l'installazione di dispositivi rallentatori di velocità ,dossi artificiali» conclude il consigliere Franco Evangelista.