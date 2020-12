Il Prc di Sora alza la voce perché l'illuminazione pubblica in via Valleradice, la zona in cui abita il segretario Giuseppe di Pede, non funziona. «Sono ormai molti giorni che l'illuminazione pubblica di questa via è accesa notte e giorno, e questo dimostra come l'amministrazione De Donatis sperpera risorse in questo complicato periodo di crisi e restrizioni che stiamo vivendo, uno schiaffo alle famiglie che faticano a pagare la bolletta della luce e che fanno i salti mortali per arrivare a fine mese - afferma Di Pede -.

Pertanto, il sindaco provveda subito a far ripristinare l'impianto elettrico e a cambiare anche le varie lampadine fulminate che rendono la strada nelle ore notturne, buia e pericolosa. Infine - conclude Di Pede - vorrei chiedere al primo cittadino che fine ha fatto il suo programma sul tema della sicurezza».