Truffe on line ai danni di due cepranesi: denunciati due torinesi e un milanese già censiti per altri reati. Prosegue l'attività di contrasto del diffuso fenomeno delle truffe on-line condotta dai carabinieri di Ceprano, al comando del maresciallo Augusto Proietti, coordinati dal comandante della Compagnia di Pontecorvo, Tamara Nicolai.

I militari della stazione cittadina hanno deferito in stato di libertà per "truffa in concorso" un 20enne e un 46enne, residenti in provincia di Torino, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio. La denuncia a carico dei due è scattata in seguito alle indagini condotte dai militari, dopo l'esposto presentato da un 65enne del paese, truffato per l'acquisto di un trattore.

I due torinesi avevano pubblicato sulla pagina Facebook un annuncio per la vendita di un trattore alla somma di 2.500 euro. Il 65enne, interessato all'affare, aveva proceduto a ricaricare la somma sulla carta Postepay fornita dai truffatori. Dopo avere ricevuto il denaro, però, i due si erano dileguati.

Analogo raggiro ai danni di una 31enne del luogo, che voleva acquistare un'automobile messa in vendita sul sito subito.it. La donna aveva caricato su una carta Postepay la somma di 1.500 euro per la copertura dell'acconto. Anche in questo caso l'inserzionista, un 37enne residente in provincia di Milano, già censito per reati contro la Pubblica Amministrazione, dopo la ricarica sulla carta si era reso irreperibile. Il milanese è stato denunciato per truffa.

Questi reati, pertanto, continuano a diffondersi favoriti dall'ampio utilizzo degli strumenti informatici e tecnologici. Ormai le truffe su Internet rappresentano un enorme business e per proteggersi è importante affidarsi a siti noti, ma non sempre questi sono garanzia di trasparenza e sicurezza. Tanto che i recenti raggiri subiti proprio da cepranesi ne sono testimonianza. In ogni caso, bisogna diffidare degli acquisti troppo vantaggiosi e fare attenzione a proteggere i propri dati personali.