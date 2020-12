Sono davvero molti i commercianti che hanno deciso di aderire all'iniziativa "Un regalo sospeso" realizzata dalle associazioni Dike e Amici di San Benedetto. Tra le attività Toys E Videogames, l'edicola San Giovanni, Chicco Cassino, Teddy Bear Cassino, Copisteria di Ateneo, Toylandia Cassino, Copia e Incolla, Tienda solidal, Bulli e Pupe, Colafrancesco Abbigliamento, Malafemmena, Lapis Cartolibreria, Supermercato Superfresco Cassino e tutti i supermercati Conad di Cassino.

«L'atmosfera di questo Natale è senza dubbio diversa.

Noi dell'associazione Dike e dell'associazione Amici di San Benedetto, abbiamo pensato di renderlo speciale per alcuni bambini della nostra città, contando sulla splendida solidarietà della comunità cassinate - spiegano Walter Bianchi dell'associazione Dike e Lucia Traversa di Amici di San Bendetto -. Fino a domenica sarà possibile acquistare direttamente un regalo oppure donare sulla piattaforma Gofundme».

Un metodo anche per aiutare l'economia locale, Bianchi e Traversa infatti spiegano: «Raccoglieremo regali nei negozi di Cassino che aderiranno all'iniziativa e attiveremo una campagna di raccolta fondi per portare un aiuto concreto a famiglie che attraversano un momento di difficoltà». La distribuzione sarà effettuata in base alle segnalazioni che perverranno da enti e istituzioni che già si occupano di criticità sociali.