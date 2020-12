Attimi di paura ieri nel primo pomeriggio sulla superstrada Cassino-Sora. Un tir è finito fuori strada per un improvviso guasto ai freni. L'autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo pesante evitando di causare un incidente che avrebbe potuto essere davvero devastante.

Con fermezza l'uomo è riuscito a "portare" il mezzo al lato della strada, occupando trasversalmente la carreggiata. L'autista, che arrivava dall'Abruzzo ha capito immediatamente cosa stava accadendo e, aiutandosi con clacson e luci, è riuscito a evitare gli altri automobilisti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, il mezzo fuori controllo ha finito la sua corsa più giù ma, fortunatamente non c'è stato nessun ferito e nessun danno ai veicoli che in quei momenti stavano transitando sull'importante arteria di collegamento sempre molto affollata. Tanta paura, traffico in tilt per liberare la carreggiata. Un vero e proprio "miracolo di Natale".