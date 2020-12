Temeva che in Italia ci sarebbe stato presto un altro lockdown, quindi aveva deciso di non aspettare la pausa per le vacanze di Natale, ed è tornato a casa in India, a novembre. Da lì ha continuato a seguire, in modalità online, le lezioni dell'Unicas. Era iscritto all'ateneo di Cassino dove aveva molti amici. Sujay Joshi, questo il suo nome, è venuto a mancare nei giorni scorsi: è morto annegato all'età di 26 anni.

«Dopo aver nuotato per metà della lunghezza del fiume - raccontano alcuni studenti che hanno avuto contatti con i testimoni della tragedia che si è verificata nei giorni scorsi - improvvisamente si è sentito in difficoltà e ha gridato aiuto: purtroppo solo due persone stavano nuotando con lui e non erano così brave a nuotare. Un suo amico ha cercato di salvarlo e ha cercato di trascinarlo verso la riva, ma ha iniziato ad annegare, quindi lo ha lasciato lì e ha nuotato verso la riva per chiedere aiuto ma non c'era nessuno vicino alla riva».

"Tutti noi studenti ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato tra di noi. Riposa in pace" è il messaggio che arriva dall'associazione Primavera Studentesca. E con un messaggio di cordoglio sui propri canali social anche l'Università di Cassino ricorda il suo studente: «I tuoi amici ti ricorderanno sempre per il tuo senso dell'umorismo e per far sorridere tutti. Una vita con tanti sogni e che aveva iniziato a spalancare le ali è finita. Ma così è la vita, che la sua anima riposi in pace».

E l'amico che viveva con lui a Cassino aggiunge: «Non mi sembra vero che non ci sia più. Era un ragazzo speciale dotato di un forte umorismo». Sujay Ram è uno dei settecento studenti stranieri che frequentano l'ateneo di Cassino. Aveva deciso di fare ritorno nel Paese d'origine per seguire da casa le lezioni online. «Ho parlato con gli amici, anche loro studenti a Cassino, che erano in sua compagnia al fiume - racconta l'amico rimasto in Italia - e mi hanno riferito cosa è successo. Joshi aveva fatto ritorno in India perché aveva paura di un nuovo lockdown». Un destino beffardo. L'ateneo di Cassino è a lutto.