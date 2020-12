122 nuovi casi di positività su 725 tamponi effettuati. 52 i negativizzati e 4 i decessi. Questi i dati sull'andamento della pandemia in Ciociaria diffusi nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

Ieri i nuovi casi erano stati 83. Le vittime ufficiali 8 alle quali in serata si è aggiunto un nono decesso comunicato dal sindaco di Sant'Elia Fiumerapido.

"In riferimento ai decessi - si legge nella nota Asl- si tratta di un uomo di 78 anni residente a Monte San Giovanni Campano, una donna di 68 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido, un uomo di 86 anni residente a Fumone, un uomo di 78 anni residente a Ferentino". Per quanto riguarda la donna di S. Elia si tratta, come anticipato, della vittima resa nota nella serata di ieri, della quale abbiamo dato notizia nella mattinata.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Cassino con 14 nuovi contagi. 10 a Pontecorvo, 8 ad Amaseno e 6 a Sant'Elia Fiumerapido. Quattro nuovi casi in altrettanti comuni: Sora, Aquino, Boville Ernica e Castrocielo.