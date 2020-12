Cinghiali in zona Ripiano Paglia a Monte San Giovanni Campano e a Casamari nel comune di Veroli. In gruppo si aggirano di sera e notte tranquillamente in prossimità delle abitazioni.

Attraversano la strada, raggiungono le aree vicino alle abitazioni. Cresce l'allarme tra i residenti delle zone dove sono stati avvistati i cinghiali, che chiedono interventi agli enti competenti.