Calpestare i sentieri che hanno fatto la storia con l'emozione di farlo a sostegno dei militari e delle loro famiglie, di coloro che hanno sacrificato tutto per la Liberazione. Con questo spirito anche nel Cassinate ci si è dati appuntamento per il quinto anno consecutivo per il "Walking Home for Christmas", calpestando le pendici dei monti, tra Terelle e Casalattico, dove la natura incontaminata è piena di storia. Ricordando, in questa passeggiata, gli eroi che si sono sacrificati per liberare Cassino e l'Italia.

«È il quinto anno che partecipiamo all'iniziativa umanitaria internazionale per sostenere gli ex militari e le loro famiglie che necessitano di un supporto sanitario - fanno sapere i partecipanti del Cassinate - Questo evento, organizzato in conformità con la normativa Covid, è stato gratificante, memorabile e di grande impatto».



La solidarietà

«Negli ultimi sei anni, migliaia di persone hanno fatto le loro, memorabili passeggiate in solitaria e di squadra per dire grazie» spiegano gli organizzatori sul sito di riferimento. «Sono tornati a casa a piedi, a un monumento ai caduti, alle loro vecchie caserme, hanno portato un albero di Natale a un amico. Ogni sorta di passeggiate, scendendo e mostrando sostegno» continuano.

È questo lo spirito dell'iniziativa, volta a sostenere gli ex militari e le loro famiglie che necessitano di un supporto urgente per la salute mentale. Quasi 2.000 gli ex militari e familiari supportati da Walking With The Wounded nel 2019 grazie alle raccolte fondi. Cassino e il Cassinate sono in prima linea.