Nel quartiere di San Giuliano manca l'illuminazione da troppo tempo e i residenti protocollano in Comune una segnalazione, denunciando lo stato in cui si trova la zona. Non vogliono più vivere al buio e rientrare in casa senza un lampione acceso.

Così in tanti si portano appresso una torcia o usano la luce del telefonino per vedere dove mettono i piedi.

«La mancanza di illuminazione notturna associata alle numerose porzioni di strada dissestate di via San Giuliano, mettono in grave pericolo la circolazione soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l'incolumità di automobilisti e pedoni che di lì transitano».

I residenti chiedono al Comune che al più presto venga riattivata l'illuminazione pubblica nella zona, dove senza lampioni si abbassa anche il livello di sicurezza. «Questi sono i motivi che rendono l'illuminazione di San Giuliano indispensabile. Si chiede pertanto continuano i residenti nella nota di voler intervenire ciascuno per la propria competenza, per risolvere queste situazioni di disagio per gli abitanti di via di San Giuliano». I cittadini confidano in un intervento del Comune in tempi rapidi.