Pioggia di luci e abeti natalizi in piazza Martiri di via Fani e agli ingressi del paese, per la sesta edizione di "Natale insieme". L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid emanate dal Ministero della Salute, pertanto non ci saranno le manifestazioni che avrebbero coinvolto in maniera diretta il pubblico e gli artisti nelle loro esibizioni. «Comprendiamo il difficile momento che tutti stanno vivendo, con diverse attività in sofferenza - osserva l'assessore al commercio Vincenzo Ciacciarella - Avere il paese illuminato vuole essere un segnale di speranza. Dobbiamo essere uniti contro il Covid e sostenere il rilancio dell'economia locale».

L'assessore Anna Celani aggiunge: «L'obiettivo del progetto "Illuminiamo Ceprano" è rendere il nostro amato paese il più possibile "natalizio", per contribuire a diffondere un'atmosfera di serenità e di festa in questo periodo difficile che stiamo attraversando, consapevoli comunque che la priorità va data al rispetto e alla tutela della salute». Le luminarie artistiche sono in allestimento nei punti strategici dell'area urbana: le vie del centro, la piazza principale con i suoi tre abeti, il parco della villa comunale, le chiese e rotatorie ubicate agli ingressi di Ceprano.

Ogni postazione ha un soggetto diverso sempre improntato allo spirito natalizio. Infatti "Illuminiamo Ceprano" punta a creare, nonostante tutto, l'atmosfera natalizia. Nell'ottica del rispetto delle misure anti Covid, quest'anno sarà realizzato un video promozionale: "L'occhio del drone per raccontare le luminarie di Ceprano". Un punto di vista suggestivo e insolito, attraverso fotocamere in alta definizione montante su droni professionali. Anche in questo modo si potranno ammirare le luminarie natalizie che verranno installate in più punti.