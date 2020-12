Cassa integrazione sotto l'albero per gli operai dello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano. La dirigenza aziendale ha comunicato che a partire da oggi, e fino al 31 dicembre, è aperta la procedura di "cassa covid". Non tutti gli operai resteranno a casa.

Verrà comunicata singolarmente ad ogni dipendente.

Anche perchè, se è vero che la cassa riguarderà tutti e tre i modelli, è altrettanto vero che l'ultimo modello di Giulietta passerà sulla catena di montaggio martedì, quindi almeno fino a martedì prossimo alcuni operai lavoreranno.

Poi scatteranno le vacanze natalizie ma per il rientro non si prevede nulla di buono, nell'immediato. Perché sia la fusione con Psa, sia il nuovo modello per Cassino, il Suv Grecale della Maserati, andranno a regime, Covid permettendo, solo dal secondo semestre.

Verosimilmente nel primo semestre dell'anno ci sarà un forte ricorso agli ammortizzatori sociali visto e considerato che sono circa in 500, ad oggi, a lavorare sulla linea della Giulietta, ma da gennaio si lavorerà solo sulla linea di Giulia e Stelvio.

E c'è chi mette in guardia anche per il futuro, ovvero per quando arriverà Grecale, perchè in ogni caso la linea della Giulietta resterà sguarnita. Intanto, per quel che riguarda la fusione, sempre ieri il consiglio di amministrazione di Psa ha deciso che l'assemblea generale straordinaria e l'assemblea speciale degli azionisti con doppio diritto di voto lunedì 4 gennaio 2021 "si terrà presso la sede della società a porte chiuse, senza la presenza fisica di azionisti e altre persone autorizzate a partecipare", ha detto il gruppo automobilistico transalpino in una nota.

Lo stesso giorno, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles terrà anche un'assemblea generale per approvare questa fusione che darà vita al quarto gruppo automobilistico al mondo, chiamato Stellantis. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021.

Ricordiamo che secondo quanto dichiarato in più occasione dai vertici di Fiat Chrysler Automobiles e Psa, la loro fusione che darà origine a Stellantis, sarà completata entro la fine del primo trimestre del 2021. Il nuovo Ceo sarà Carlos Tavares e il nuovo Presidente John Elkann. E non è escluso che uno dei primi nuovi modelli a marchio "Stellantis" potrebbe essere la nuova Giulietta, dopo che tra qualche giorno andrà in pensionamento quella attuale. Il Gruppo Stellantis sembra sempre più orientato a proporre un restyling della berlina di casa Alfa. Un'auto lanciata esattamente dieci anni fa, che tanto successo ha riscosso fino ad oggi.

La nuova Alfa Romeo Giulietta secondo quanto riferiscono esperti ed analisti del settore dovrà, in ogni caso, essere inserita nelle proposte premium, in quanto il gruppo di Fca e Psa non farà concorrenza interna con i propri marchi. Non andrà dunque a pestare i piedi ai veicoli di Ds Automobiles e alle altre berline prodotte da Stellantis. Per questo, ci si trova di fronte a due possibilità: quella di lanciare una vettura sin da subito ad alimentazione completamente elettrica e quella di eliminare dal listino diversi modelli. Dall'anno prossimo si conosceranno ulteriori novità circa questo ambizioso progetto.