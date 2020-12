Il Comune di Sant'Apollinare non rinuncia alla strenna natalizia per gli anziani del paese. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Scittarelli sta provvedendo alla consegna dei doni nell'unica modalità resa possibile dal perdurare della pandemia da Coronavirus.

«La consegna delle strenne natalizie agli over sessantacinquenni si sta effettuando a domicilio - ha spiegato il primo cittadino - tramite personale del Comune, in ottemperanza alle disposizioni anti–Covid che vietano gli assembramenti o qualsiasi forma di contatto ravvicinato».

La strenna, una stretta di mano, un momento di condivisione, un clima conviviale, la buona musica di una volta, erano fino all'anno scorso un momento molto importante e sentito nelle piccole comunità della valle dei santi.

Quest'anno, tutto questo non è possibile. Ma il comune di Sant'Apollinare ha trovato una strategia per far sentire comunque la sua vicinanza alle famiglie del paese».