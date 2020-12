È il tempo delle informazioni Covid, è il tempo dei bollettini, è il tempo delle restrizioni. Ma il tempo si ferma completamente davanti ai decessi. E ogni volta le comunità vengono avvolte da un enorme dolore, con ferite difficili da rimarginarsi.

Anche a Sant'Elia il sindaco Roberto Angelosanto tiene costantemente informata i suoi concittadini e ieri ha raccontato che «la comunità piange un'altra vittima».

Per poi aggiungere: «Sono addolorato innanzitutto a titolo personale per l'amicizia che da sempre lega le nostre famiglie e da primo cittadino sono seriamente preoccupato per l'andamento della pandemia».

Era poco prima delle 18 quando ha scritto sulla sua pagina quali erano i numeri dell'ultima comunicazione della Asl, «di pochi minuti fa: 7 nuovi positivi, 45 gli attuali». Con quella raccomandazione continua a prestare sempre la massima attenzione.