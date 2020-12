Tutto pronto anche in provincia di Frosinone per l'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Ad annunciarlo dalla sua pagina Facebook è stato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. "Ci siamo - Il 15 gennaio si partirà con il vaccino anche in provincia di Frosinone. Come ha ricordato il direttore generale della Asl Paola D'Alessandro, si inizierà con medici e dipendenti della Asl su base volontaria per poi estendere a tutti il servizio".

"Una data molto importante - ha proseguito Buschini - con l'auspicio di assestare il colpo definitivo al virus. Intanto - ha concluso l'esponente del Pd - per evitare la terza ondata, i corretti comportamenti individuali continueranno ad essere fondamentali".