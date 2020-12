Verranno celebrati oggi alle 15, nella chiesa di San Sosio, i funerali di Luca Bartolomucci, il 42enne che lunedì sera ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto proprio all'altezza della contrada.

Mentre percorreva il tratto di via Gaeta che collega Castro dei Volsci a Ceccano, l'uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada, per cause ancora al veglio dei carabinieri dell'ordine. Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 18 quando Luca, che era a bordo della sua Volkswagen Polo, si è ribaltato con l'auto in un terreno vicino.

Purtroppo, sono stati vani i tentativi di soccorso.

Gli uomini dell'Arma, accorsi subito sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dopo avere esaminato il luogo dello schianto, i militari hanno ascoltato le testimonianze di coloro che si trovavano a transitare sul quel tratto stradale al momento dello schianto. In particolate, le dichiarazioni di chi si era fermato per prestare soccorso al povero Luca Bartolomucci.

Una perdita, quella del 42enne, che ha scosso fortemente la cittadinanza di Castro dei Volsci, paese in cui l'uomo era nato e nel quale risiedeva. Luca era molto conosciuto anche grazie al suo lavoro. Infatti era impegnato nell'attività di famiglia, un forno, da dove partiva alle prime ore del mattino per consegnare il pane nei supermercati e nelle attività commerciali di Castro dei Volsci e Ceccano. Il feretro è stato trasferito già da ieri sera presso la chiesa di San Sosio, nella quale è stata allestita la camera ardente, a partire dalle 18. La salma, tuttavia, non è stata esposta per le visite.

Oggi pomeriggio alle 15 i familiari, gli amici e i numerosi conoscenti, daranno l'ultimo triste saluto terreno a Luca Bartolomucci.