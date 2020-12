Si avvicinano le festività natalizie e i carabinieri della Compagnia di Alatri diretta dal maggiore Argirò ampliano i servizi sul territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Il tutto con controlli mirati sulle maggiori arterie stradali e nei luoghi piu' isolati. Particolare attenzione è stata poi rivolta alle persone sottoposte a misure di prevenzione personale, che in questo periodo potrebbero essere oggetto di visite da parte di altri pregiudicati della zona.

Proprio durante un controllo avvenuto lunedì, ad Alatri, presso l'abitazione di un 32enne, sottoposto ai domiciliari, i militari del Nucleo Operativo con i colleghi della locale Stazione, hanno appurato che quest'ultimo era in compagnia di un 28enne ed un 38enne, entrambi di Frosinone e che il primo risultava anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Frosinone per due anni. Il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato per "inosservanza al provvedimento".

Nello stesso contesto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare svolta nell'immediatezza dei fatti, i militari segnalavano altresì il prevenuto ed il 32enne (sottoposto agli arresti domiciliari), quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto l'arrestato è stato trovato in possesso di uno spinello di "hashish", mentre il 32enne era aveva 0,5 grammi sempre della stessa sostanza. Inoltre, l'arrestato, posto ai domiciliari ed il 38enne, che era andato a far visita all'amico, sono stati proposti del foglio di via e con divieto di ritorno per tre anni ad Alatri.

In una seconda operazione i militari della Stazione diretti da Di Iorio, hanno provveduto a controllare un'autovettura condotta da una 39enne, la quale sottoposta a perquisizione personale, veicolare nonché domiciliare è stata trovata in possesso di 2,65 grammi di "hashish". Segnalata alla prefettura e sanzionata perchè senza giustificato motivo violava la misura anti Covid-19 dell'obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio dalle ore 22.00 alle ore 05.00.