Tanti furti in città in questo periodo prenatalizio. Troppi. Così torna a crescere la preoccupazione tra i sorani, soprattutto tra chi abita in periferia. Sono diversi i quartieri finiti nel mirino dei ladri nell'ultima settimana. Solo nella prima serata di lunedì ben tre abitazioni nella zona Incoronata e un'altra in via Romana Selva hanno ricevuto le sgradite visite. Immediatamente i cittadini hanno allertato le forze dell'ordine. In zona Selva il lunedì sera è stato illuminato dai lampeggianti delle forze dell'ordine che hanno effettuato controlli.

«Ci risiamo con i furti durante il periodo di Natale dice il consigliere Lino Caschera che abita proprio in zona Selva Quest'anno è già difficile per l'emergenza Covid, ci manca solo la cattiveria dei ladri per rovinare un mese che dovrebbe essere di pace e serenità per le famiglie con la propria casa che dovrebbe simboleggiare il rifugio sicuro. Invece, purtroppo, non è così. C'è bisogno di grande attenzione da parte delle forze dell'ordine non solo di notte, ma anche di giorno, quando le persone sono a lavoro. È anche vero che i delinquenti passano di giorno per valutare dove entrare di sera, all'imbrunire. Certo è che come amministrazione comunale a breve attiveremo le telecamere iniziando da tuttigli accessi alla città. Porteremo il regolamento della videosorveglianza nel consiglio comunale che del prossimo 21 dicembre. Con il sindaco e la maggioranza abbiamo scelto questa linea per poter iniziare a pianificare un piano di sicurezza che dia maggior controllo sul territorio. Ringrazio le pattuglie delle forze dell'ordine - conclude il consigliere Caschera - che lo scorso lunedì sera hanno presidiato le strade della nostra zona fino a tarda ora».

La stessa sera furti anche in una casa a Pantano.

Presa di mira nei giorni scorsi pure la zona Agnone Maggiore, dove i residenti non dormono più sonni tranquilli perché la paura è tanta e si teme che accada di nuovo come lo scorso anno: ogni sera più di un furto per diverse settimane. Addirittura una residente della zona Agnone Maggiore ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso dell'ospedale sorano per il grande spavento preso una volta tornata a casa e scoperta la visita dei ladri.