In attesa del V-day, la Asl di Frosinone raccoglie le adesioni (volontarie) per il vaccino contro il Covid.

Si comincerà, per ora il 15 gennaio, da quello della Pfizer. «Stiamo raccogliendo ancora le adesioni - spiega il direttore generale dell'Asl di Frosinone Pierpaola D'Alessandro - finora abbiamo fatto un conto ipotetico. Abbiamo chiesto 7.500 dosi per i nostri dipendenti, i medici di medicina generale e i pediatri.

Ma la quantità sarà superiore perché il vaccino si allarga ad altre categorie, in ordine di prenotazione».

L'ordine prevede delle priorità a partire da chi sta sul campo, medici, infermieri...

«I primi saranno i dipendenti dell'azienda sanitaria.

Essendo su base volontaria, stiamo acquisendo le prenotazioni, dopodiché rifaremo il conteggio».

Fornire numeri in questa fase è prematuro?

«Prima di avere i dati dobbiamo chiudere la call. La risposta è molto buona, ma abbiamo bisogno ancora di due-tre giorni».

Dove si faranno i vaccini?

«Nella prima fase si farà tutto a Frosinone in ospedale.

Parliamo del vaccino della Pfizer che ha bisogno di temperature molto basse, meno 80 gradi, per cui è inutile trasportarlo. Per i primi dieci giorni contiamo di fare tutto il personale».

Già a gennaio?

«Il 15 gennaio è il giorno stabilito. I congelatori li abbiamo pronti, se i vaccini arriveranno prima, partiremo prima. Anche se l'Europa ha chiesto un giorno simbolico per cominciare. Si dice che il V-day sarà il 15 gennaio. Appena arriveranno i vaccini faremo subito i nostri, considerando che il personale interno è composto da 4.200 unità. Una volta concluso con il personale, passeremo subito agli altri. Con i nostri congelatori siamo in grado di avere 18-20.000 dosi.

Nei primi venti giorni potremo allargare il cerchio passando al privato accreditato e alle Rsa. Negli step successivi gli altri vaccini, invece, li potremo fare anche nelle sedi periferiche, non avendo l'esigenza del mantenimento della temperatura bassissima come per quello della Pfizer».

Uno sforzo immane che richiede un piano strategico.

«Stiamo facendo il piano e i turni per decidere come muoverci, anche per questioni organizzative. Stiamo pensando di alternare i vari reparti».

Le procedure saranno controllate.

«Il vaccino sarà nominale e sarà tracciato con il codice fiscale. Ognuno sarà seguito con la sua dose vaccinale, anche nel post e perché poi c'è la ripetizione. Sarà tutto tracciato nell'anagrafe vaccinale regionale. La Regione avrà tutto tracciato, mentre il vaccino sarà prenotabile su una piattaforma. Sarà somministrato da sanitari, medici e infermieri. La seconda dose sarà somministrata quando partirà il secondo step di allargamento. Questo succederà a fine gennaio. Il ministero assumerà medici e infermieri per cui, mentre nella prima fase useremo esclusivamente il personale interno, nella seconda, contiamo di avere un aiuto da questo avviso ministeriale con nuovo personale».

Si studiano tutte le combinazioni possibili.

«La nostra domanda ricorrente è cosa fare con chi ha già preso il Covid. Gli Stati Uniti li fanno, la Germania li fa in coda, l'Inghilterra dopo 90 giorni. La Regione ha rivolto una domanda specifica e aspettiamo una risposta scritta. Ci daranno così le linee guida e la casistica. Tutti i giorni siamo sugli aggiornamenti. Con le feste e la mobilità delle persone temiamo una nuova ondata. E il vaccino è l'unico che ci può garantire il futuro».