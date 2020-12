Quindici morti in due giorni. Il peggior inizio di settimana di sempre. Sei morti lunedì, nove ieri. Resta pesante il bilancio in Ciociaria per i decessi causati dal Covid. E ciò nonostante una curva dei contagi in discesa: ieri 83 nuovi casi e 158 negativizzati.



I decessi

I morti di ieri sono una donna di 89 anni residente a Ceprano, un uomo di 76 anni residente a Torrice, un uomo di 82 anni residente a Pontecorvo, una donna di 50 anni residente a Pignataro Interamna, una donna di 85 anni residente a Roccasecca, una donna di 91 anni residente a Frosinone, una donna di 80 anni residente a Roma e un uomo di 64 anni residente aSezze. A questi si aggiunge, dopo l'annuncio del sindaco Roberto Angelosanto, il decesso di una donna di 68 anni di Sant'Elia Fiumerapido, morta nella notte all'ospedale di Cassino. Sono 15 i decessi in questo inizio di settimana contro i 5 della scorsa, gli 11 di quella prima ancora, gli 8 tra il 23 e il 24 novembre e tra il 16 e il 17 novembre, i 10 tra il 9 e il 10 novembre e i 3 tra il 2 e il 3 novembre.

E dunque da quando c'è stata l'escalation di morti ma se ne sono registrati tanti in appena 24 ore. A dicembre si contano attualmente 53 decessi per una media di 3,5 ogni giorno. Un dato decisamente elevato che è diretta conseguenza dell'impennata di casi che si sono avuti in Ciociaria a novembre.



I contagi

La curva dei contagi, all'opposto, sembra aver invertito la rotta, avviandosi verso una discesa. Cala all'8 per cento il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Ieri sono risultate positive 83 persone su 1.033 test. 158 i negativizzati. I nuovi casi arrivano da Cassino e Sant'Elia Fiumerapido 7, Amaseno 6, Veroli 5, Alatri, Aquino, Boville Ernica e Sora 4. I negativizzati negli stessi centri sono 19 a Cassino, 14 a Sora, 8 a Veroli, 7 ad Alatri, 2 ad Aquino e a Sant'Elia Fiumerapido. I casi della settimana sono 138 per una media di 69 al giorno, la migliore degli ultimi tempi. Cifra inferiore a quella con la quale si sono chiuse le ultime tre, ovvero 106,3, quindi 99,5 e 134,4. Limitando il discorso ai primi due giorni della settimana, nella passata i nuovi casi erano 176 per una media di 88, tra il 30 novembre e il 1° dicembre 158 e 79. Ancora, tra il 23 e il 24 novembre erano 272 e 136 di media, tra il 16 e il 17 novembre 294 e una media di 147, tra il 9 e il 10 novembre 255 e 127,5, nella settimana del picco (quella chiusa a 2.044 casi complessivi) tra il 2 e il 3 novembre i contagi erano 442 per una media di 221, quindi a fine ottobre 291 e 145,5. Ammontano a circa 5.500 i negativizzati degli ultimi due mesi.

Il bollettino

Nel Lazio crescono i tamponi ma scendono il numero dei nuovi casi e l'indice di positività. L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato spiega così la situazione: «Su oltre 15.000 tamponi nel Lazio (+2.047) si registrano 1.159 casi positivi (-156), 83 decessi (+45) e 2.704 guariti. Calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città rimane sotto ai 600 casi (578). Aumentano i decessi a conferma che il virus è una brutta bestia e bisogna mantenere alta l'attenzione. Per Natale è necessario che vengano adottate subito misure omogenee nel paese. Nella Asl Roma1 sono 274 i casi nelle ultime 24 ore. Trentotto casi sono ricoveri.

Si registrano sedici decessicon patologie. Nella Asl Roma 2 sono 219 i casi. Novantasei sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano ventuno decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 85 i casi. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 118 i casi. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 80 i casi. Tredici i casi con link alla cooperativa onlus I Lautari di Ardea dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registrano dodici decessi con patologie. Nelle province si registrano 325 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 167 i nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano otto decessi di 50, 55, 64, 76, 80, 82, 85 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 57 nuovi casi. Quarantuno i casi con link al convento di suore di San Francesco a Bagnoregio dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 18 casi. Si registrano tre decessi con patologie».