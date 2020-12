Dramma ieri sera in un'abitazione in via Stazione a Ferentino. Morti due giovani richiedenti asilo: una ventiquattrenne e un venticinquenne di origini nigeriane. All'origine della tragedia una fuga di gas.

Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due ragazzi, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito.



I fatti

A lanciare l'allarme sono stati alcuni compagni delle vittime, che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Hanno quindi capito che qualcosa era accaduto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco anche per sfondare la porta dell'abitazione. La ventiquattrenne e il venticinquenne erano purtroppo privi di vita. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

La zona è stata raggiunta anche da diverse persone richiamate dall'arrivo dei soccorsi. Un forte odore di gas proveniva dall'appartamento. Purtroppo per la giovane coppia non c'è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa nella tarda serata nella città gigliata destando dolore e incredulità per quanto accaduto. Dolore anche degli amici che avevano cercato di mettersi in contatto con i loro compagni e non riuscendo ad avere notizie hanno lanciato l'allarme. Subito dopo la triste notizia.