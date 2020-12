Si è tenuta ieri pomeriggio in videoconferenza la riunione organizzata dalla prefettura sulle problematiche legate alle esondazioni dei fiumi.

«È stata una riunione molto proficua - ha detto il sindaco Roberto De Donatis a margine dell'incontro via web a cui hanno partecipato i rappresentanti del Centro funzionale Regione Abruzzo Regione Lazio, la prefettura che ha convocato la riunione, i funzionari della Regione Lazio, del consorzio bonifica Ovest del Fucino, del consorzio di bonifica Conca di Sora.

Durante l'incontro si è parlato delle criticità esistenti e di quali sono i comportamenti da tenere attraverso un protocollo, che sta per essere sottoscritto, indicando le soglie minime da tenere in considerazione per la misura del bacino dell'Inicilo o dell'apertura quando la soglia idrometrica del fiume Liri è al di sotto di un certo range - ha continuato il primo cittadino - È stato un confronto molto utile. Dei sindaci ero presente solo io: per Isola del Liri c'era l'ingegnere Porretta e tecnici degli altri comuni».

A seguire per Sora l'incontro anche il comandante della polizia locale Paolo Rossi e Danilo Salvatore, referente della protezione civile sorana.