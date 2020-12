Il Covid miete altre otto vittime in Ciociaria. E' questo il dato più preoccupante che emerge dal consueto bollettino diramato dalla Asl di Frosinone. Se la curva dei contagi è in flessione, i decessi continuano ad essere troppi. I nuovi positivi in provincia, registrati nelle ultime 24 ore sono 83, mentre i negativizzati sono 158.

In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 64 anni residente a Sezze, una donna di 89 anni residente a Ceprano, un uomo di 76 anni residente a Torrice, un uomo di 82 anni residente a Pontecorvo, una donna di 80 anni residente a Roma, una donna di 50 anni residente a Pignataro Interamna, una donna di 85 anni residente a Roccasecca e una donna di 91 anni residente a Frosinone.

La situazione nei Comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Cassino e Sant'Elia Fiumerapido: sono 7 i contagi in entrambi i Comuni. 6 i positivi ad Amaseno, 5 a Veroli, 4 invece a Alatri, Aquino, Boville Ernica e Sora.