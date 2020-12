Si accelera per la realizzazione della rotatoria stradale sulla via Casilina, all'ingresso nord di Ferentino. Evidentemente il recente incidente mortale, in cui purtroppo ha perso la vita a soli 9 anni la piccola Asia, avrà portato il Comune ad affrettare i tempi, di modo che il cantiere possa aprire nei primissimi mesi del nuovo anno. Pertanto il percorso burocratico procede a passo spedito, manca soltanto un parere positivo sul fattore idraulico, quello dell'ente Provincia, l'ultimo, prima della gara d'appalto. Una volta arrivato il via libera, la giunta guidata dal sindaco Antonio Pompeo, delibererà e si aprirà la procedura della gara di appalto.

Non è da escludere che tutto questo avvenga entro il mese in corso, anche se ormai agli sgoccioli e con le festività natalizie di mezzo. Ci sono buone possibilità che entro la primavera 2021 apra il cantiere e la speranza è che entro l'anno che verrà la nuova ed importante rotonda stradale venga finalmente alla luce.

Un'opera fondamentale ai fini della sicurezza stradale e non soltanto. Peccato che non sia spuntata prima, avrebbe scongiurato quasi certamente il tragico evento dello scorso novembre e tante lacrime. Nel frattempo sono in corso i lavori di arredo urbano all'ingresso nord di Ferentino, nei pressi del quartiere Pontegrande, i quali fanno da preludio alla futura opera stradale.

In realtà saranno realizzate aree di sosta per le fermate degli autobus, nuovi marciapiedi con nuovi lampioni e un muro di contenimento nella zona di intersezione con l'area interessata dalla prossima costruzione della rotatoria. Il costo dell'opera attuale è di 199.444,43 euro. Insieme al nuovo rondò viario sarà costruito anche un raccordo di collegamento tra la Casilina nord e il popoloso quartiere Tofe. Anche questa strada è particolarmente attesa soprattutto dagli abitanti di quel rione.