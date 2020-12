La città si attrezza con un nuovo presidio per i tamponi drive-in. Il Comune, infatti, ha autorizzato l'allestimento di una struttura che sorgerà nel parcheggio della Stazione ferroviaria. Nel drive-in verranno svolti, previo appuntamento e in tutta sicurezza, i tamponi per quanti li richiederanno. La farmacia Querqui, promotrice dell'iniziativa in collaborazione con l'azienda "Human Goals", si prepara ad accogliere i clienti che vorranno sottoporsi al tampone, in una struttura preposta all'avanguardia.

Daniele Bottini, amministratore delegato della "Human Goals", che si è occupata dell'ideazione dell'hot-spot, spiega in che cosa consisterà e come vi si accederà: «Dopo che la Regione Lazio ha disposto che le farmacie potessero svolgere i tamponi autonomamente, con la nostra società di consulenza abbiamo realizzato un progetto a disposizione della farmacia. Dopo averlo messo già in pratica ad Alatri e a Morolo, verrà inaugurato lunedì prossimo il punto di raccolta anche a Ceccano. In collaborazione con la farmacia Querqui abbiamo organizzato questo punto in cui, allo stesso prezzo di un tampone normale, i cittadini potranno effettuare il test in totale sicurezza.

Si accederà previo appuntamento tramite call-center e in 5 minuti le operazioni verranno completate. L'esito verrà inviato tramite Whatsapp entro 15 minuti dall'effettuazione dell'esame ed il referto, in caso di negatività, potrà essere ritirato presso la farmacia Querqui. In caso di positività, bisognerà rivolgersi al proprio medico curante e il referto verrà inviato via e-mail o posta». Il drive-in sarà attivo 5 giorni la settimana. Per tutte le informazioni riguardanti il numero da chiamare per le prenotazioni, gli orari dell'attività e le istruzioni da seguire è possibile rivolgersi alla pagina Facebook "Drive-in Ceccano", in modalità analoga a quanto avviene per Alatri e Morolo.