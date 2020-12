Un gesto solidale da record. Ben cento pacchi alimentari sono stati offerti dall'associazione non-profit "Enzimi/Big" nell'ambito del progetto di mobilità sociale. I pacchi sono destinati a famiglie o realtà che versano in condizioni economiche di disagio, pacchi confezionati con prodotti locali dei territori. Alla consegna ufficiale dei doni presente il presidente di Enzimi Giusy Ciani. «Il comune di Paliano è un comune responsabile e l'assessore alle politiche sociali Eleonora Campoli - spiega - è sensibile ai temi di solidarietà e sinergie con l'obiettivo di edificare soluzioni e aiuto».

«La donazione - ricorda - è stata generata da Big, realtà che ha promosso l'iniziativa con il suo progetto di mobilità sociale, che "Enzimi" ha scelto di sostenere. "Big" trasporta solidarietà e questa è la grande rivoluzione culturale nelle comunità, dove la socialità passa attraverso il movimento e la dinamicità delle interazioni. Con la mobilità sociale di "Big", si è ritenuto di voler presentare i servizi di mobilità che trasportando solidarietà».

«Desideriamo ringraziare questa associazione che, con la sua donazione - sottolineano il sindaco Alfieri e l'assessore Campoli - ci permette di dare un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà anche a causa dell'emergenza sanitaria». «Oltre a ciò - ricordano - è stato possibile anche favorire il progresso dell'economia locale con il confezionamento di pacchi con prodotti locali. Siamo consapevoli che tali aiuti, in questo momento, non siano sufficienti a soddisfare le esigenze di chi si trova in situazioni di disagio, ma questo gesto di vicinanza e comprensione è un modo per non far sentire soli i cittadini più fragili».