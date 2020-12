21 anni ed una grande passione: quella per le moto. E proprio quella passione gli è stata fatale. Era in sella alla sua due ruote quando è rimasto coinvolto in un maxi incidente, poco distante da casa, che ha coinvolto altri tre mezzi.

Lui, Andrea G. ha perso il controllo ed è volato rovinosamente al suolo. Traferito in ospedale si è spento poco dopo. La tragedia a Canossa, in provincia di Reggio Emilia

Andrea era apparso subito in condizioni critiche. I sanitari, arrivati sul posto con ambulanza e automedica inviate dal 118, hanno dovuto praticare le manovre di rianimazione e, una volta intubato, hanno caricato il giovane sull'elicottero, giunto da Pavullo, che poi lo ha trasportato al reparto Rianimazione del Maggiore di

Parma.