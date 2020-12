Sei nuove vittime in Ciociaria. E' questo il dato più drammatico che emerge dal bollettino diramato dall'Asl di Frosinone per fare il punto sull'andamento della pandemia in provincia.

I nuovi contagi registrati, invece, sono 55 per effetto del minor numero di tamponi (281) eseguito nella giornata di domenica. 23 i negativizzati.

"In riferimento ai decessi - si legge nella nota- si tratta di una donna di 82 anni residente a Sora, un uomo di 86 anni residente a Frosinone, un uomo di 67 anni residente a Monte San Giovanni Campano, un uomo di 69 anni residente a Roma, un uomo di 80 anni residente a Frosinone e un uomo di 81 anni residente a Frosinone."

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Frosinone con 12 nuovi positivi. Sei ad Alatri e quattro a Piglio. Tre nuovi contagi ad Amaseno, Boville Ernica e Veroli. Due a Patrica e altrettanti a Pontecorvo.