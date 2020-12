Un modo per sentirsi uniti davvero, per dimostrare il senso di appartenenza alla propria comunità. L'amministrazione comunale di Ausonia ha lanciato ancora un'altra iniziativa all'interno del progetto "Salviamo il Natale", finanziato dalla Regione Lazio.

Con "Un dono sospeso" l'obiettivo è quello di aiutare chi si trova in difficoltà. «Con l'avvicinarsi del Natale ha affermato la consigliera comunale Anna Santamaria rivolgiamo un pensiero a chi sta in difficoltà. Chiediamo ai nostri concittadini, quando si recheranno presso i negozi del nostro paese per fare gli acquisti di beni di prima necessità per la loro famiglia, di ricordarsi che possiamo compiere un piccolo gesto per aiutare qualcuno che adesso si trova in una condizione di bisogno».

Per evitare sprechi l'ammini strazione raccomanda di scegliere prodotti a lunga conservazione. «Sarà cura del tavolo di programmazione sociale, con il supporto degli operatori della Caritas diocesana, provvedere alla distribuzione dei beni. Ringrazio - ha inoltre sottolineato Santamaria - i negozianti del nostro paese per la loro immensa disponibilità e quanti tra gli ausoniesi contribuiranno». Anche in questo modo l'ammnistrazione comunale del sindaco Benedetto Cardillo intende "sal vare il Natale", secondo lo spirito del cartellone natalizio lanciato qualche giorno fa e interamente finanziato dal Consiglio Regionale del Lazio.

«Le festività natalizie quest'anno rappresentano un'importante occasione per generare positività tra cittadini, visitatori e operatori economia il principio dell'amministrazione Cardillo Per questo vogliamo favorire la diffusione di un clima comunitario tra adulti e bambini nel rispetto delle normative anti Covid-19».