Le campagne restano la meta preferita dei furbetti: le zone fuori mano consentono di sversare lontano da occhi indiscreti qualsiasi tipo di rifiuti ivi compreso quelli ingombranti. In Via del Tiro a Segno le sterpaglie continuano ad avvolgere buste di immondizia, materiale plastico, ingombranti, e chi più ne ha più ne metta.

È questo il poco edificante spettacolo che può essere "ammirato" lungo la via del Tiro a Segno a Boville Ernica, un sito recentemente bonificato ben due volte dagli operatori grazie anche all'interessamento di Radio Boville e del coordinamento provinciale di Fare Verde.

Ma la mano dei soliti incivili è sempre pronta a colpire.

Immagini che parlano da sole quelle fotografate. Scheletri di vecchi elettrodomestici, cumuli di ferraglia oltre a carcasse di oggetti in plastica che si mescolano a calcinacci ed erba.

Un triste spaccato di inciviltà che manifesta la latitanza del rispetto per l'ambiente, sintomo ancora troppo diffuso. Il fenomeno dell'abbandono sconsiderato sulle strade è un problema serio e il più delle volte suscita il disappunto degli abitanti delle zone interessate che sperano vengano adottate misure repressive contro i ‘furbetti' della spazzatura. Purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.