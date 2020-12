Nessun rispetto per le disposizioni anti-Covid. Così scattano multe salate. Nel corso dei con sueti controlli per verificare l'applicazione dei provvedimenti contro il contagio, l'altra sera i carabinieri della stazione di Pico hanno sorpreso quattro persone che consumavano bevande in un bar di Pastena oltre l'orario consentito. I quattro sono stati sanzionati.

Alla titolare dell'esercizio, inoltre, è stata notificata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell'attività per cinque giorni.

Nonostante i controlli compiuti quotidianamente dalle forze dell'ordine, in molti si ostinano a non rispettare le disposizioni del Dpcm anti Covid-19. Solo pochi giorni fa i carabinieri hanno fermato e identificato ben sedici persone fuori da un bar chiuso a Piedimonte San Germano. Anche in quel caso sono scattate le sanzioni previste.

E cinque giovani di Sant'Elia Fiumerapido sono stati trovati mentre consumavano superalcolici davanti a un locale. In una sola giornata i carabinieri hanno elevato multe per quasi 10.000 euro. Malgrado il consistente dispiegamento di uomini e mezzi da parte delle forze dell'ordine, sono in molti a consumare all'aperto bevande alcoliche, magari acquistate prima dell'orario di chiusura dei locali. Evidentemente non sono scoraggiati nemmeno dalle sanzioni piuttosto salate: da 400 euro l'una.