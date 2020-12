Sono riprese regolarmente questa mattina le lezioni nella scuola materna "San Giuseppe" di Tecchiena, gestito dalle suore di Nostra Signora al Monte Calvario. L'istituto era stato chiuso lo scorso 18 novembre, dopo che nello stesso era scoppiato un cluster da Covid-19 con le 5 religiose presenti più una cuoca che avevano contratto il virus, imponendo così lo "stop" a tutte le attività didattiche.

Fortunatamente, le suore e la cuoca non hanno mai avuto la necessità di essere ricoverate in ospedale, mentre tra i piccoli alunni soltanto 2 su 26 erano risultati positivi nei giorni seguenti. La ripetizione dei tamponi ha quindi portato, qualche giorno fa, al risultato più atteso (e sperato) da tutti: sia le suore, sia il personale, sia i bimbi sono finalmente tutti negativi. «Si è trattato di un'esperienza davvero brutta - spiega una delle suore - per tutta la nostra comunità, ci sono mancati tantissimo i nostri alunni e il contatto quotidiano con loro. Non vedevamo l'ora di riaprire. Ringraziamo di cuore tutte le famiglie di Tecchiena e quanti, in questo periodo, ci hanno manifestato affetto e vicinanza. E ringraziamo di cuore anche i nostri alunni che, con i loro disegni e i loro pensieri, hanno colorato e riempito le giornate in cui siamo rimaste ferme». Da oggi riprendono le lezioni.