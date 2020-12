È morto Piero Caruso, il settantatreenne coinvolto nell'incidente accaduto venerdì scorso sulla Casilina. Il pensionato era stato ricoverato all'ospedale di Sora. Venti giorni la prognosi, era stato miracolato in considerazione del brutto incidente.

Dopo essersi ribaltato con l'auto, infatti, il pensionato era rimasto sotto la vettura ed era stato estratto non in gravi condizioni, tanto che l'eliambulanza giunta sul posto aveva ripreso il volo vuota. Qualche ora fa la notizia del decesso, seppure pare fosse in procinto di essere dimesso.