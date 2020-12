Si perdono a ridosso del monte Semprevisa in territorio di Carpineto Romano, i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Collepardo (Provincia di Frosinone)e Latina intervengono e rintracciano cinque giovani di Roma. La squadra dopo la chiamata alla centrale regionale è intervenuta ieri sera in soccorso di un gruppo di cinque giovani ed un cane Labrador sul territorio del Semprevisa a Carpineto Romano. Il gruppo avendo perso l'orientamento non riusciva a tornare presso Pian della Faggeta dove avevano lasciato la propria vettura intenti a raggiungere la vetta.

Una squadra composta da soccorritori della Stazione di Collepardo e Latina hanno intercettato i ragazzi bloccati vicino la Fonte Acqua Valle Perti in buona stato di salute e li hanno riportati indietro sul sentiero fino a riaccompagnarli con i carabinieri di Carpineto Romano e la Protezione Civile Comunale alle loro autovetture in Pian della Faggeta. Ancora un intervento andato a buon fine da parte del Soccorso Alpino che è dovuto intervenire in una zona che già in passato aveva avuto richieste simili.