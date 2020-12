Giovane rinviato a giudizio con l'accusa di stalking aggravato. A finire nei guai è un trentenne, incensurato, di Ferentino che dovrà rispondere di minacce e molestie (reato associato all'art. 612 bis, o meglio atti persecutori) nei confronti della sua ex compagna, una donna anche lei del posto. I fatti si sono consumati nella città gigliata dall'anno 2018 in poi. Secondo il capo d'imputazione, con condotte ripetute, l'imputato infastidiva la donna di età poco più grande di lui.

Il giovane si è visto denunciare dopo avere commesso a più riprese, nel 2018, 2019 e 2020, azioni minacciose e moleste ai danni della sua ex convivente, da procurarle un grave stato di ansia e turbamento. A scapito della parte offesa non solo intimidazioni reiterate, ma avrebbe subìto finanche minacce di morte la donna; in una circostanza sarebbe stata schiaffeggiata in strada riportando alcune contusioni craniche, inoltre veniva inseguita con l'auto e bersagliata di telefonate, giorno e notte, con insulti e minacce. Azioni che in casi simili danno origine naturalmente a un incubo. Il prossimo 29 gennaio 2021, presso il tribunale di Frosinone, è fissata l'udienza preliminare in camera di consiglio, in sostanza è l'inizio del processo penale; il trentenne ferentinate è difeso dal proprio difensore di fiducia, l'avvocato Antonio Ceccani.