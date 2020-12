Tornano a salire i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Frosinone. E' quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dalla Asl. Nella nota si precisa che nelle ultime 24 ore in Ciociaria sono stati registrati 178 nuovi casi, un numero molto superiore a quello degli ultimi giorni, e che torna con grande preoccupazione ad avvicinarsi a quota 200. I negativizzati sono invece 104 (in diminuzione),mentre sempre tanti sono i morti: 4, con il totale che arriva così a superare la soglia dei 200, a 202 per l'esattezza.

E In riferimento ai decessi sempre la nota della Asl precisa che si tratta di un uomo di 77 anni residente a Isola del Liri, di una donna di 81 anni residente a Sora, di un uomo di 76 anni residente a Pignataro Interamna e di un uomo di 72 anni residente a Sora.

Il dettaglio dei Comuni

Venendo alla distribuzione comune per comune, si evince che a Cassino i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 17, mentre i negativizzati sono stati 3 (+ 14 è la differenza tra i due dati); a Ferentino i nuovi contagi sono 16 e i negativizzati 3 (+13); a Pontecorvo, nuovi casi a quota 13 e negativizzati a 3 (+10); Veroli, 12 e 3 (+9); Aquino 9 e 1 (+8); Sant'Elia Fiumerapido 9 e 0 (+9); Cervaro, 7 nuovi positivi e solo 2 negativizzati (saldo a +5); Frosinone 6 nuovi contagiati e 7 guariti (unico saldo positivo a - 1).