Speriamo passi presto la nottata e con se porti via questo 2020 e tutti i danni che il Covid 19 ha provocato e sta provocando in tutti i settori socio economici, lutti in testa. Tra le mille difficoltà di questi tempi a pieno titolo si registrano anche i ritardi che inevitabilmente subiranno diversi cantieri aperti in città. E tesi alla messa in sicurezza e restyling urbano, in modo particolare nelle Zone 1 e 4, come si evince dalla pec rimessa all'ufficio tecnico del comune di Fiuggi dalla ditta incaricata dell'esecuzione delle opere (Cosmo srl). Con la quale informa che è stata rilevata la positività di alcuni lavoratori impegnati presso i cantieri in riferimento, dovendo quindi rispettare le norme previste nel"piano di contenimento per il Covid 19" non potrà essere presente presso i cantieri di cui sopra sino a quando non si sarà normalizzata la situazione.

Speriamo presto. Il che tradotto sta a significare che alcuni lavoratori sono risultati positivi al tampone Covid 19 ed i colleghi che gli sono stati a stretto contatto dovranno rispettare il periodo di quarantena obbligatoria. La salute prima di tutto con l'augurio che tutti i lavoratori interessati guariscano bene e presto e non saranno poi 15/20 giorni di ritardo a cambiare il corso della storia fiuggina. La bella notizia invece arriva sul fronte delle potature del patrimonio arboreo fiuggino. Chi conosce la storia turistica della città termale, sa bene quale valore straordinario abbia questo asset strategico sul piano del gradimento dei turisti.

E quanto prezioso sia l'intero ecosistema ai fini anche della conservazione delle caratteristiche organolettiche di quella che nonostante tutto e tutti è ancora oggi resta una delle oligominerali più conosciute nel mondo.

Anche qui dopo anni di incuria ed abbandono sono finalmente iniziati i lavori tanto attesi e quindi la città di Fiuggi è impegnata in queste ore nel rifarsi "barba e capelli", era ora. Un'altra promessa mantenuta dalla giunta guidata dal sindaco Alioska Baccarini ed un'altra medaglia nella loro personale bacheca.