Giunti sconnessi sulla superstrada Sora-Ferentino, in particolare nel tratto del territorio verolano. Una problematica portata spesso alla ribalta della cronaca per i numerosi disagi riscontrati dagli automobilisti.

Era stato annunciato già nelle scorse settimane: saranno sistemati i giunti sconnessi. Gli operai sono pronti per la sistemazione. Dopo i lavori per la nuova pavimentazione stradale nel tratto di Castelmassimo sulla Sora-Ferentino, nel territorio di Veroli, e le operazioni di pulizia con il taglio dell'erba anche nello spartitraffico, ora il prossimo step prevede appunto la sistemazione di alcuni giunti.

Un'altra criticità, infatti, portata spesso all'attenzione degli enti competenti da parte degli automobilisti, proprio quella dei giunti sconnessi. A tal proposito buone notizie in arrivo. Ora si provvederà al ripristino dei giunti su quattro viadotti. Su un tratto spesso alla ribalta della cronaca non solo per le evidenti buche, molte delle quali eliminate nei tratti più pericolosi, ma anche per i giunti che necessitano di essere sostituiti.

Durante i lavori sarà vietato il sorpasso dei veicoli, la carreggiata sarà ristretta, il limite massimo di velocità sarà di 30km/h dal km 13+500 al km 28+700. E come annunciato sempre dalla società Anas circa tre mesi fa, in primavera si provvederà a sistemare l'intero tratto della Sora-Ferentino. Un piano viabile della superstrada Sora-Frosinone che sarà completamente rinnovato.

La società, che fa parte del gruppo Fs Italiane, investirà 7,5 milioni di euro per il completo rifacimento del manto stradale. Gli interventi, secondo il cronoprogramma di massima comunicato da Anas, dovrebbero essere completati in primavera. I lavori si affiancano all'inserimento della nuova fermata del treno Alta Velocità di Trenitalia a Frosinone e Cassino, creando così una rete infrastrutturale efficiente con notevoli vantaggi per le persone e per tutto il tessuto economico anche della Ciociaria.