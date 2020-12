La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi al secondo bando per la valorizzazione dei luoghi della Cultura. Rappresenterà la Provincia di Frosinone, tra i Comuni partecipanti, Vallecorsa che insieme a Ripi ha visto il suo progetto inserito fra quelli meritevoli di finanziamento.

L'iniziativa proposta dall'Amministrazione civica prevede la ristrutturazione dell'edificio sito in via Sant'Antonio Abate nel quale, al momento, occupa soltanto il piano terra il museo demo-etno-antropologico del paese.

Il vicesindaco Anelio Ferracci ha accolto con grande soddisfazione la pubblicazione della graduatoria che premia Vallecorsa: «Abbiamo presentato un buon progetto per il recupero e la valorizzazione di questo edificio, collegato alla biblioteca comunale, del quale ad oggi stiamo usando soltanto il pianterreno. I piani superiori sono in disuso da tempo e pertanto abbiamo colto l'occasione per rimetterli in sesto. Abbiamo scelto di convertire lo stabile di via Sant'Antonio per trasformarlo in un polo culturale da offrire alla cittadinanza. Ma non abbiamo intenzione di fermarci qui.

A due passi dallo stesso edificio - prosegue il vicesindaco - c'è la chiesa di Sant'Antonio Abate, sulla quale pende una lungo contenzioso in sospeso e che speriamo di dirimere al più presto per valorizzarla al meglio». Con l'annuncio dato ai cittadini sui social network, l'Amministrazione comunale ha reso noto che dal bando riceverà un contributo di 300mila euro, che verrà erogato dalla Regione Lazio nel 2021. La ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile saranno finalizzate a renderlo adatto a diventare un polo per i servizi di socialità e cultura. In totale, il bando della Regione prevede finanziamenti per 5,2 milioni di euro, mentre sono stati ammessi ben 48 progetti presentati dai Comuni laziali.