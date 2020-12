Sono terminati i lavori di installazione della fibra ottica da parte di Tim a San Giorgio a Liri e si stanno già attivando le prime utenze. La fibra permetterà agli utenti internet del paese di navigare più velocemente.

«È un grande passo in avanti perché, grazie alla nuova rete, privati e aziende potranno finalmente utilizzare internet al meglio, in modo più stabile e più veloce.

Una bella notizia - il commento del sindaco di San Giorgio, Francesco Lavalle - in un momento in cui, a causa dell'emergenza sanitaria, molte delle attività che svolgiamo quotidianamente si sono spostate online: dallo smart working alla didattica a distanza, dall'e-commerce allo streaming di musica, film e quant'altro, dallo studio, al lavoro e al tempo libero, sono certo che questa innovazione saprà produrre grandi benefici per il nostro paese».